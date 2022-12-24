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Германия передала Украине БРЭМ и готовится присылать 50 полевых обогревателей

Киев • УНН

 • 472603 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В течение последней недели Германия передала для Украины уже тринадцатую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Детали

Всего от Германии Украина получила уже 13 Bergerpanzer 2 и 78 машин пограничной службы.

Кроме этого, Германия также передала Украине одну карету скорой помощи (всего 35) и два вилочных погрузчика (всего 6) и готовит к передаче 50 полевых обогревателей и 26 сменных систем для погрузчиков.

Справка

Bergepanzer 2 (BPz-2) — немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина на танковом шасси Leopard 1. Основным предназначением машины является обеспечивать мобильность бронетанковых подразделений, эвакуацию поврежденной техники, оказание помощи при замене или ремонте моторно-трансмиссионного отделения и/ или башни.

Напомним 

Германия предоставляет еще 100 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины на закупку оборудования для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

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