В этом году Германия экспортировала оружия более чем на 8 млрд евро

Детали

По запросу одного из депутатов от "Левых" Федеральное министерство экономики ответило, что более четверть вооружения и военной техники с начала года до 22 декабря Германия направила в Украину, которая защищается от российских оккупантов. Берлин одобрил поставки вооружения для Киева на сумму 2,24 миллиарда евро. Это, в частности, тяжелое оружие: 30 зенитных танков Gepard, 14 артиллерийских установок Panzerhaubitzen 2000, пять реактивных систем залпового огня и зенитная система ПВО Iris-T.

Среди союзников в НАТО, наибольшую долю оружия ФРГ продала Нидерландам (1,83 миллиарда), США (около 864 миллиона евро), Великобритании 453 миллиона евро), Венгрии (249 миллионов евро). Кроме того, в рейтинг стран вошли Австралия (191,1 миллиона), Сингапур (175, 1 миллиона) и Южная Корея (166,5 миллионов). Также в этом году продажа вооружения на сумму 3,23 миллиарда евро была одобрена для третьих стран за пределами ЕС, НАТО и эквивалентных стран.

Сообщается, что во время коалиционных переговоров в конце 2021 года по призыву СДПГ и "Зеленых" правительство фактически планировало сократить экспорт оружия и ввести для этого закон о контроле. Однако после перелома в российско-украинской войне эти шаги пришлось отменить.

Напомним

Германия готовится передать 50 полевых обогревателей и 26 сменных систем погрузчиков для Украины.