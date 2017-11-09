Цього року більше тисячі дітей звернулись до поліції через насильство

З початку цього року до поліції звернулося 1100 дітей з повідомленнями про випадки насильства як стосовно них, так і їхніх близьких.

За словами начальника управління ювенальної превенції Лариси Зуб, тільки з початку цього року поліція склала 1390 адмінпротоколів за насильство в сім’ї. За невиконання батькам або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дитини складено 25 486 протоколів.

"Безпосередньо від фізичного насильства в цьому році постраждало 68 дітей, з них 40 – до 14 років. В 15 випадках діти загинули", - сказано у повідомленні.

У поліції наголосили, що в основному батькам, які неналежним чином виконують свої обов'язки, виписують, згідно із законодавством, штрафи, тому батьки повторюють знущання над дітьми.

"Якщо дії батьків або, навпаки, бездіяльність, призвели до тяжких наслідків, коли дитина отримала травми чи навіть загинула, вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ст.166 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене цією статтею, - обмеження чи позбавлення волі строком до 5 років. За те, що кинули дітей на кілька днів взимку голодними в будинку з відчиненими вікнами, - можуть отримати невеликий штраф. Ми будемо виходити з ініціативою про збільшення штрафу, підвищення відповідальності, за неналежне виконання чи злісне невиконання батьківських обов’язків", - відзначила Л.Зуб.

Як повідомляв УНН, за статистикою 83% постраждалих від насильства в сім'ї - жінки, 11% чоловіків та 6% дітей.