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В этом году более тысячи детей обратились в полицию из-за насилия

В этом году более тысячи детей обратились в полицию из-за насилия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В этом году от физического насилия погибли 15 детей, всего пострадало 68. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

С начала этого года в полицию обратилось 1100 детей с сообщениями о случаях насилия как в отношении их, так и их близких.

По словам начальника управления ювенальной превенции Ларисы Зуб, только с начала этого года полиция составила 1390 админпротоколов за насилие в семье. За невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию ребенка составлен 25 486 протоколов.

"Непосредственно от физического насилия в этом году пострадало 68 детей, из них 40 - до 14 лет. В 15 случаях дети погибли", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в основном родителям, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, выписывают, согласно законодательству, штрафы, поэтому родители повторяют издевательства над детьми.

"Если действия родителей или, наоборот, бездействие привели к тяжелым последствиям, когда ребенок получил травмы или даже погиб, они могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст.166 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет. За то, что бросили детей на несколько дней зимой голодными в доме с открытыми окнами - могут получить небольшой штраф. Мы будем выходить с инициативой об увеличении штрафа, повышении ответственности за ненадлежащее выполнения или злостное невыполнение родительских обязанностей", - отметила Л.Зуб.

Как сообщал УНН, по статистике 83% пострадавших от насилия в семье - женщины, 11% мужчин и 6% детей.

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