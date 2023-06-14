ЦНС: у брянську для окупантів будують шпиталь – інші медзаклади "забиті" пораненими
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. російські окупанти зводять новий військовий госпіталь у російському брянську через велику кількість поранених. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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"Окупанти не справляються з кількістю поранених, проте планують розширювати мережу військових госпіталі. В місті Брянськ, безпосередньо в районі Брянського обласного психоневрологічного диспансеру, триває будівництво військового госпіталю. На сьогодні закінчують третій поверх будівлі. Попередньо, відкриття госпіталю заплановано до кінця поточного року", - йдеться у повідомленні.
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Також у ЦНС зазначили, що загалом російська медична система не має змоги впоратись з пораненими військовими, кількість яких постійно зростає.
Через це на тимчасово окупованих територіях України більшість цивільних лікарень окупанти уже переформатували у військові шпиталі.
Частина медичних закладів повністю обслуговує військових і не надає медичні послуги цивільному населенню. Також є частина лікарень, які приймають обмежену кількість цивільних, використовуючи їх як "живий щит".
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