ЦНС: в брянске для оккупантов строят госпиталь - другие медучреждения "забиты" ранеными

Цитата

"Оккупанты не справляются с количеством раненых, однако планируют расширять сеть военных госпиталей. В городе Брянск, непосредственно в районе Брянского областного психоневрологического диспансера, продолжается строительство военного госпиталя. На сегодня заканчивают третий этаж здания. Предварительно, открытие госпиталя запланировано до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также в ЦНС отметили, что в целом российская медицинская система не имеет возможности справиться с ранеными военными, количество которых постоянно растет.

Поэтому на временно оккупированных территориях Украины большинство гражданских больниц оккупанты уже переформатировали в военные госпитали.

Часть медицинских учреждений полностью обслуживает военных и не предоставляет медицинские услуги гражданскому населению. Также есть часть больниц, которые принимают ограниченное количество гражданских, используя их как "живой щит".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потери врага растут: ежедневно в госпиталь ростовской области прибывает более 50 тяжелораненых оккупантов