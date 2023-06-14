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ЦНС: міноборони рф надало браковані снаряди для російських артилеристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Артилеристам на брянщині заборонили використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску через виявлення браку снарядів. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

ЦНС: міноборони рф надало браковані снаряди для російських артилеристів

Деталі

Так, ЦНС, посилаючись на українське підпілля, повідомляє про надходження до артилерійських підрозділів оперативної групи брянськ, партії неякісних боєприпасів.

В зв’язку з цим, було отримано вказівку про заборону використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску, оскільки відмічаються їх постійні вибухи у каналі ствола.

Органи фсб та військової контррозвідки наразі ведуть слідство – є підозра в масштабній корупційній схемі топчиновників міністерства оборони рф.

Нагадаємо

У ЦНС повідомляли, що мобілізовані російські в’язні влаштовують бунти на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

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