ЦНС: міноборони рф надало браковані снаряди для російських артилеристів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Артилеристам на брянщині заборонили використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску через виявлення браку снарядів. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Так, ЦНС, посилаючись на українське підпілля, повідомляє про надходження до артилерійських підрозділів оперативної групи брянськ, партії неякісних боєприпасів.
В зв’язку з цим, було отримано вказівку про заборону використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску, оскільки відмічаються їх постійні вибухи у каналі ствола.
Органи фсб та військової контррозвідки наразі ведуть слідство – є підозра в масштабній корупційній схемі топчиновників міністерства оборони рф.
Нагадаємо
У ЦНС повідомляли, що мобілізовані російські в’язні влаштовують бунти на тимчасово окупованих територіях Донецької області.