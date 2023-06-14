ЦНС: минобороны рф предоставило бракованные снаряды для российских артиллеристов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Артиллеристам на брянщине запретили использование 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска из-за обнаружения брака снарядов. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, ЦНС, ссылаясь на украинское подполье, сообщает о поступлении в артиллерийские подразделения оперативной группы брянск, партии некачественных боеприпасов.
В связи с этим, было получено указание о запрете использования 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска, поскольку отмечаются их постоянные взрывы в канале ствола.
Органы фсб и военной контрразведки сейчас ведут следствие – есть подозрение в масштабной коррупционной схеме топ-чиновников министерства обороны рф.
Напомним
В ЦНС сообщали, что мобилизованные российские заключенные устраивают бунты на временно оккупированных территориях Донецкой области.