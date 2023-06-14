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ЦНС: минобороны рф предоставило бракованные снаряды для российских артиллеристов

Киев • УНН

 • 1012133 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Артиллеристам на брянщине запретили использование 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска из-за обнаружения брака снарядов. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

ЦНС: минобороны рф предоставило бракованные снаряды для российских артиллеристов

Детали

Так, ЦНС, ссылаясь на украинское подполье, сообщает о поступлении в артиллерийские подразделения оперативной группы брянск, партии некачественных боеприпасов.

В связи с этим, было получено указание о запрете использования 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска, поскольку отмечаются их постоянные взрывы в канале ствола.

Органы фсб и военной контрразведки сейчас ведут следствие – есть подозрение в масштабной коррупционной схеме топ-чиновников министерства обороны рф.

Напомним

В ЦНС сообщали, что мобилизованные российские заключенные устраивают бунты на временно оккупированных территориях Донецкой области.

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