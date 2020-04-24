ТСК з розслідування можливої корупції посадовців планує співпрацювати з експертами з держорганів

“Якщо ми будемо шукати фахівців і експертів, очевидно, це мають бути люди, які працювали, або працюють зараз в органах Державної митної служби, Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби. Очевидно, що нам такі фахівці будуть потрібні, більш до того, ми до цих органів будемо офіційно звертатися з запитами про надання інформації і про доступ до реєстрів, ми будемо досліджувати всі ці матеріали... Ми не будемо залучати фахівців з тієї сфери, яка не підпадає під основні завдання, які визначенні предметом нашої роботи”, — зазначив голова комісії Іван Крулько.

За його словами, він не має заперечень щодо залучення експертів до своєї роботи.

“Саме тому, коли до нас звернулася ця консалтингова група і коли я побачив, що представником є людина, яка працювала довгий час у відповідних органах, зараз він не працює, але може надати інформацію, я не маю жодних заперечень, щоб такі люди в якості експертів залучалися”, — додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади. Відповідне рішення підтримали 324 народних депутати України.