ВСК по расследованию возможной коррупции должностных лиц планирует сотрудничать с экспертами из госорганов

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти планирует привлекать экспертов, которые работали или работают сейчас в органах Государственной таможенной службы, Министерства финансов, Государственной фискальной службы. Об этом стало известно от заседании комиссии, передает корреспондент УНН.

“Если мы будем искать специалистов и экспертов, очевидно, это должны быть люди, которые работали или работают сейчас в органах Государственной таможенной службы, Министерства финансов, Государственной фискальной службы. Очевидно, что нам такие специалисты будут нужны, более к тому, мы в эти органы будем официально обращаться с запросами о предоставлении информации и о доступе к реестрам, мы будем исследовать все эти материалы... Мы не будем привлекать специалистов из той сферы, что не подпадает под основные задачи, которые определении предметом нашей работы”, — отметил председатель комиссии Иван Крулько.

По его словам, он не имеет возражений по привлечению экспертов к своей работе.

“Именно поэтому, когда к нам обратилась эта консалтинговая группа и когда я увидел, что представителем является человек, который работал долгое время в соответствующих органах, сейчас он не работает, но может предоставить информацию, я не имею никаких возражений, чтобы такие люди в качестве экспертов привлекались”, — добавил он.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти. Соответствующее решение поддержали 324 народных депутата Украины.

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