ТСК по банкрутству "Укрзалізниці": депутати кличуть на звіт детективів НАБУ та прокурорів САП

Деталі

Серед запрошених на звіт: керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, зокрема головний "залізничний" детектив Денис Гюльмагомедов.

Контекст

До засідання 27 травня представники ТСК побували на зустрічі з керівництвом НАБУ, де з’ясували неспроможність бюро приборкати корупцію в "Укрзалізниці". Не допоміг НАБУ навіть підписаний з "Укрзалізницею" у 2020 році меморандум про спільну антикорупційну діяльність

Минулого року НАБУ і САП скерували до суду всього одну справу щодо корупції в "Укрзалізниці" і то п'ятирічної давності. При цьому головний "залізничний" детектив бюро Денис Гюльмагомедов заробляв гроші на тренінгах фонду "Відродження" Джорджа Сороса і проводив лекції в соцмережі Clubhouse.

До теми

Під час своєї пресконференції 20 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує "посадок" крадіїв коштів "Укрзалізниці".

Довідка

ТСК Верховної Ради з питань оцінки критичного стану "Укрзалізниці" була створена у січні 2021 року на чолі з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Юлією Гришиною. Офіційний звіт ТСК планує представити у липні цього року.