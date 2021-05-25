ТСК по банкрутству "Укрзалізниці": депутати кличуть на звіт детективів НАБУ та прокурорів САП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань оцінки критичного стану "Укрзалізниці" збирає засідання на четвер, 27 травня. На цей раз народні депутати заслуховуватимуть звіт правоохоронців, повідомили УНН у Комісії.
Деталі
Серед запрошених на звіт: керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, зокрема головний "залізничний" детектив Денис Гюльмагомедов.
Контекст
До засідання 27 травня представники ТСК побували на зустрічі з керівництвом НАБУ, де з’ясували неспроможність бюро приборкати корупцію в "Укрзалізниці". Не допоміг НАБУ навіть підписаний з "Укрзалізницею" у 2020 році меморандум про спільну антикорупційну діяльність
Минулого року НАБУ і САП скерували до суду всього одну справу щодо корупції в "Укрзалізниці" і то п'ятирічної давності. При цьому головний "залізничний" детектив бюро Денис Гюльмагомедов заробляв гроші на тренінгах фонду "Відродження" Джорджа Сороса і проводив лекції в соцмережі Clubhouse.
До теми
Під час своєї пресконференції 20 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує "посадок" крадіїв коштів "Укрзалізниці".
Довідка
ТСК Верховної Ради з питань оцінки критичного стану "Укрзалізниці" була створена у січні 2021 року на чолі з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Юлією Гришиною. Офіційний звіт ТСК планує представити у липні цього року.