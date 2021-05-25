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ВСК по банкротству "Укрзализныци": депутаты зовут на отчет детективов НАБУ и прокуроров САП

Киев • УНН

 • 30091 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" собирает заседание на четверг, 27 мая. На этот раз народные депутаты заслушают отчет правоохранителей, сообщили УНН в Комиссии.

ВСК по банкротству "Укрзализныци": депутаты зовут на отчет детективов НАБУ и прокуроров САП

Детали

Среди приглашенных на отчет: руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, в частности главный "железнодорожный" детектив Денис Гюльмагомедов.

Контекст

До заседания 27 мая представители ВСК побывали на встрече с руководством НАБУ, где выяснили несостоятельность бюро обуздать коррупцию в "Укрзализныци". Не помог НАБУ даже подписанный с "Укрзализныцей" в 2020 году меморандум о совместной антикоррупционной деятельности

В прошлом году НАБУ и САП направили в суд всего одно дело о коррупции в "Укрзализныце" и то пятилетней давности. При этом главный "железнодорожный" детектив бюро Денис Гюльмагомедов зарабатывал деньги на тренингах фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и проводил лекции в соцсети Clubhouse.

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Во время своей пресс-конференции 20 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "посадок" воров средств "Укрзализныци".

Справка

ВСК Верховной Рады по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" была создана в январе 2021 года во главе с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юлией Гришиной. Официальный отчет ВСК планирует представить в июле этого года.

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