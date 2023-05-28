Цієї ночі для збиття «шахедів» над столицею залучалися винищувачі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Цієї ночі, під час масованої атаки росіян "шахедами" по Києву, до збиття БПЛА була залучена авіація. Про це в ефірі "Київ 24" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, повідомляє УНН.
На жаль, поки що наші Міг-29 й Су-27 не можуть гарантувати повний захист.
Цитата
"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, БПЛА, не є такою ефективно, як нам цього б хотілось. Якби в нас був F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням, міг би стовідсотково реалізовувати свої завдання в небі", - розповів Ігнат.
Він уточнив, що винищувачі, зокрема, можуть застосовуватися в тих районах де менше засобів ППО.
"Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати БПЛА", - уточнив речник.
Нагадаємо
Окупанти вночі випустили рекордну кількість "шахедів" по Україні. Силами ППО вдалося знищити 52 з 54 ворожих дронів.