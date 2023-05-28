Этой ночью для уничтожения "шахедов" над столицей привлекались истребители

К сожалению, пока что наши МиГ-29 и Су-27 не могут гарантировать полную защиту.

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"Авиация, которую мы привлекаем к сбиванию, в частности, БПЛА, не является такой эффективной, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно этот самолет со своим мощным радаром и вооружением, мог бы стопроцентно реализовывать свои задачи в небе", - рассказал Игнат.

Он уточнил, что истребители, в частности, могут применяться в тех районах где меньше средств ПВО.

"Они могут оперативно взлетать, быстро реагировать и уничтожать БПЛА", - уточнил спикер.

Напомним

Оккупанты ночью выпустили рекордное количество "шахедов" по Украине. Силами ПВО удалось уничтожить 52 из 54 вражеских дронов.