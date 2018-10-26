Цивільна дружина депутата на Porsche Panamera в’їхала у дві автівки

З постанови Печерського райсуду столиці слідує, що ДТП з вини Байбородіної сталася 22 серпня поточного року в центрі Києва. Байбородіна була за кермом Porsche Panamera. Виїжджаючи з двору будинку, розташованого за адресою Кловський узвіз 9/2, дівчина здійснила зіткнення з Toyota Camry і Toyota Land Cruiser. Всі три автомобілі отримали механічні пошкодження, водії автомобілів не постраждали.

Зазначається, що Байбородіна на розгляд справи не з'явилася, хоча їй повідомлялося про час та місце розгляду належним чином.

"...поважність причин неявки суду не повідомила, будь-яких заяв щодо неможливості розгляду справи за її відсутності до суду не надала", - йдеться у постанові.

Разом з тим, у документі вказано, що дружина нардепа свою вину у порушенні вимог п. 10.1, 10.2 ПДР України не заперечувала.

У підсумку Байбородіну було визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП та притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу "в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) грн 00 коп.".

Також на дівчину покладено обов'язок сплатити судовий збір у розмірі 352 грн 40 коп.

Нагадаємо, Байбородіна зареєструвала на себе автомобіль Porsche Panamera 2 листопада 2017 року, якраз напередодні свого дня народження. Згідно з даними офіційного дилера Porsche, елітний автомобіль співмешканки нардепа коштує понад 5 млн грн.

Додамо, Рибалка працевлаштував свою цивільну дружину Байбородіну у родинну фірму і платить їй мізерну зарплату.