Гражданская жена депутата на Porsche Panamera въехала в две машины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Гражданская жена народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки Анастасия Байбородина попала в ДТП. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Из постановления Печерского райсуда столицы следует, что ДТП по вине Байбородиной произошлj 22 августа текущего года в центре Киева. Байбородина была за рулем Porsche Panamera. Выезжая со двора дома, расположенного по адресу Кловский спуск 9/2, девушка совершила столкновение с Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Все три автомобиля получили механические повреждения, водители автомобилей не пострадали.
Отмечается, что Байбородина на рассмотрение дела не явилась, хотя ей сообщалось о времени и месте рассмотрения надлежащим образом.
"...уважительность причин неявки суду не сообщила, каких-либо заявлений о невозможности рассмотрения дела при ее отсутствии суду не предоставила", - говорится в постановлении.
Вместе с тем, в документе указано, что жена нардепа свою вину в нарушении требований п. 10.1, 10.2 ПДД Украины не отрицала.
В итоге Байбородина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.124 КУоАП и привлечена к административной ответственности в виде штрафа "в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 340 (сто сорок) рублей 00 коп.".
Также на девушку возложена обязанность уплатить судебный сбор в размере 352 грн 40 коп.
Напомним, Байбородина зарегистрировала на себя автомобиль Porsche Panamera 2 ноября 2017 года, как раз накануне своего дня рождения. Согласно данным официального дилера Porsche, элитный автомобиль сожительницы нардепа стоит более 5 млн грн.
Добавим, Рыбалка трудоустроил свою гражданскую жену Байбородину в семейную фирму и платит ей мизерную зарплату.