Цирк на колючому дроті: Лубінець про псевдовибори та паспортизацію на окупованих територіях

Лубінець заявив, що окупанти на тимчасово окупованих територіях обмежують громадян без російських паспортів у їхніх правах. Примусова паспортизація, окрім іншого, стала одним з інструментів для процесу проведення так званих виборів на ТОТ. Так, фіксуються приклади, коли громадянам примусово видавали паспорти і тут же змушували голосувати за вказаних так званих кандидатів.

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«Я особисто, по виборах, називаю цей процес як цирк на колючому дроті. Бо це просто якась картинка задля партнерів, щоб нібито створювалися умови щодо продовження так званих мирних ініціатив», – наголосив Лубінець.

Крім того, омбудсмен зазначив, що окупанти обмежують права громадян без паспортів рф - вони не можуть бути працевлаштовані, не можуть виїхати, в них забирають майно та бізнес.

Доповнення

Центр національного спротиву повідомляв, що результати так званих "виборів", які наразі тривають в тимчасово загарбаних росіянами територіях, окупанти вже підготували.

Сьогодні на засідання збереться Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. Обговорювати будуть ситуацію на тимчасово окупованих територіях України на тлі проведення рф псевдовиборів на ТОТ.