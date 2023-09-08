Цирк на колючей проволоке: Лубинец о псевдовыборах и паспортизации на оккупированных территориях

Лубинец заявил, что оккупанты на временно оккупированных территориях ограничивают граждан без российских паспортов в их правах. Принудительная паспортизация, помимо прочего, стала одним из инструментов для процесса проведения так называемых выборов на ВОТ. Так, фиксируются примеры, когда гражданам принудительно выдавали паспорта и тут же заставляли голосовать за указанных так называемых кандидатов.

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«Я лично, по выборам, называю этот процесс как цирк на колючей проволоке. Потому что это просто какая-то картинка для партнеров, чтобы якобы создавались условия для продолжения так называемых мирных инициатив», – отметил Лубинец.

Кроме того, омбудсмен отметил, что оккупанты ограничивают права граждан без паспортов рф - они не могут быть трудоустроены, не могут выехать, у них забирают имущество и бизнес.

Дополнение

Центр национального сопротивления сообщал, что результаты так называемых "выборов", которые сейчас проходят во временно захваченных россиянами территориях, оккупанты уже подготовили.

Сегодня на заседание соберется Совет безопасности Организации Объединенных Наций. Обсуждать будут ситуацию на временно оккупированных территориях Украины на фоне проведения рф псевдовыборов на ВОТ.