Ціни на какао впали майже на 30% після досягнення рекордних максимумів - Bloomberg
Київ • УНН
Цього тижня ціни на какао впали майже на 30% після досягнення рекордних максимумів, ознаменувавши різкий розворот від нещодавнього зростання, спричиненого дефіцитом пропозиції.
Цього тижня ціни на какао впали на 28%, у пʼятницю воно подешевшало до $6990 за тонну, продовжуючи відкат від рекордного рівня. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Какао подешевшало на 7,6% до 6990 доларів за метричну тонну, але потім відіграло втрати й торгувалося на 0,9% вище. Ціна все ще знаходиться на шляху до 28% щотижневого падіння, що є найбільшим падінням з 1959 року.
Лише два тижні тому найактивніший контракт сягнув рекордної позначки у майже 12 000 доларів за тонну, коли галузь боролася з наслідками гострого дефіциту пропозиції. Але цього тижня ф'ючерси впали до 6 990 доларів - приблизно на 40% нижче історичного максимуму - і супроводжувалися екстремальними ціновими коливаннями після того, як відтік трейдерів призвів до виснаження ліквідності.
Цей відкат ознаменував різкий розворот для какао, яке стало дорожчим за мідь. Ціни злетіли до небес, оскільки неврожай у Західній Африці призвів до того, що світ вже третій рік стикається з дефіцитом какао, що викликало стрес у покупців і призвело до подорожчання шоколаду. Але шалений ажіотаж також призвів до того, що трейдерам стало дорожче утримувати свої позиції, що змусило багатьох з них піти з ринку.
Нагадаємо
Минулого року, ключові виробники какао-бобів у світі – Гана та Кот – д’Івуар попереджали європейських покупців, що вони повинні бути готові платити за какао і шоколад більше, оскільки тепер продукцію вирощуватимуть відповідно до вимог ЄС.