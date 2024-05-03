Ціни на какао впали майже на 30% після досягнення рекордних максимумів - Bloomberg

ukenru
19:41 • 33073 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 80640 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 107884 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 110496 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 222912 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 153528 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144322 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131655 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121505 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112789 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
68 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 145990 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121297 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127040 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 131969 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 107625 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 222904 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 381395 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438076 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 446642 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356258 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 107877 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127040 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121297 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97413 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107084 перегляди
Актуальне
Ціни на какао впали майже на 30% після досягнення рекордних максимумів - Bloomberg

Ціни на какао впали майже на 30% після досягнення рекордних максимумів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 22928 перегляди

Цього тижня ціни на какао впали майже на 30% після досягнення рекордних максимумів, ознаменувавши різкий розворот від нещодавнього зростання, спричиненого дефіцитом пропозиції.

Цього тижня ціни на какао впали на 28%, у пʼятницю воно подешевшало до $6990 за тонну, продовжуючи відкат від рекордного рівня. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Какао подешевшало на 7,6% до 6990 доларів за метричну тонну, але потім відіграло втрати й торгувалося на 0,9% вище. Ціна все ще знаходиться на шляху до 28% щотижневого падіння, що є найбільшим падінням з 1959 року.

Лише два тижні тому найактивніший контракт сягнув рекордної позначки у майже 12 000 доларів за тонну, коли галузь боролася з наслідками гострого дефіциту пропозиції. Але цього тижня ф'ючерси впали до 6 990 доларів - приблизно на 40% нижче історичного максимуму - і супроводжувалися екстремальними ціновими коливаннями після того, як відтік трейдерів призвів до виснаження ліквідності.

Цей відкат ознаменував різкий розворот для какао, яке стало дорожчим за мідь. Ціни злетіли до небес, оскільки неврожай у Західній Африці призвів до того, що світ вже третій рік стикається з дефіцитом какао, що викликало стрес у покупців і призвело до подорожчання шоколаду. Але шалений ажіотаж також призвів до того, що трейдерам стало дорожче утримувати свої позиції, що змусило багатьох з них піти з ринку.

Нагадаємо

Минулого року, ключові виробники какао-бобів у світі – Гана та Кот – д’Івуар попереджали європейських покупців, що вони повинні бути готові платити за какао і шоколад більше, оскільки тепер продукцію вирощуватимуть відповідно до вимог ЄС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
bloomberg-lpBloomberg L.P.
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47