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Цены на какао упали почти на 30% после достижения рекордных максимумов - Bloomberg
На этой неделе цены на какао упали почти на 30% после достижения рекордных максимумов, ознаменовав резкий разворот от недавнего роста, вызванного дефицитом предложения.
Какие возможности получит бизнес в рамках инвестиционной составляющей Ukraine Facility от ЕС - ответ Минэкономики
Инвестиционные рамки для Украины на сумму 9,3 млрд евро в рамках программы ЕС Ukraine Facility предоставят украинскому бизнесу доступ к дополнительному финансированию от международных финансовых институтов через механизм гарантий на сумму 7,8 млрд евро и 1,5 млрд евро для смешанного финансирования и технической помощи.
Огонь наступает: в рф бушуют масштабные лесные пожары
Лесные пожары в Хабаровском крае россии за ночь увеличились на 17 000 гектаров до 47 600 гектаров, что привело к объявлению чрезвычайного положения в регионе, а граждане дышат дымом.
Украина и Великобритания начинают сотрудничество в сфере зеленых инноваций в энергетике
Украина и Великобритания запускают 13 инновационных проектов в сфере зеленой энергетики в рамках программы InnovateUkraine, при этом Великобритания предоставляет 16 миллионов фунтов стерлингов для поддержки энергетической независимости Украины и перехода на зеленые технологии.
Отказалась станцевать лезгинку: в оккупированном Севастополе участник войны с Украиной ударил девушку ногой в лицо
В оккупированном Севастополе участник войны с Украиной ударил ногой в лицо девушку за отказ танцевать лезгинку. Нападавшего, предположительно члена формирования "шторм z", идентифицировали как члена "сво", который отдыхал в городе.
В Индонезии орангутан научился самостоятельно лечить ранения, используя целебные растения
Раненый орангутанг по имени Ракус наносил пасту, изготовленную из листьев и стебля противовоспалительного и антибактериального растения под названием Акар Кунинг, чтобы заживить большую рану на щеке. Это первый случай, когда ученые зафиксировали, что животное в дикой природе лечит травму с помощью лекарственного растения.
Что будет с тарифами - в НБУ дали прогноз
В Украине ожидается постепенное приведение тарифов на коммунальные услуги к рыночному уровню в течение нескольких лет, но время и масштабы корректировки остаются неопределенными.
Зеленский в Хмельницком осмотрел технику пограничников
Президент Зеленский осмотрел бронетехнику, РСЗО, артиллерию, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, которые используют украинские пограничники для защиты страны.
Финляндия контактирует с НАТО и ЕС относительно препятствий GPS со стороны россии - глава МИД
Финляндия контактирует с НАТО и ЕС относительно растущих препятствий GPS со стороны россии, которые увеличились во время войны россии в Украине, заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.
В СБУ призвали украинцев соблюдать меры безопасности во время Пасхи: что надо знать
Служба безопасности Украины предупреждает о попытках россии дестабилизировать ситуацию в Украине путем провокаций, в частности привлечения агентуры для совершения провокаций на межконфессиональной почве и корректировки вражеского огня по объектам гражданской инфраструктуры во время празднования Пасхи.