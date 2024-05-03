Цены на какао упали почти на 30% после достижения рекордных максимумов - Bloomberg

На этой неделе цены на какао упали на 28%, в пятницу оно подешевело до $6990 за тонну, продолжая откат от рекордного уровня. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Какао подешевело на 7,6% до 6990 долларов за метрическую тонну, но затем отыграло потери и торговалось на 0,9% выше. Цена все еще находится на пути к 28% еженедельного падения, что является самым большим падением с 1959 года.

Всего две недели назад самый активный контракт достиг рекордной отметки в почти 12 000 долларов за тонну, когда отрасль боролась с последствиями острого дефицита предложения. Но на этой неделе фьючерсы упали до 6 990 долларов - примерно на 40% ниже исторического максимума - и сопровождались экстремальными ценовыми колебаниями после того, как отток трейдеров привел к истощению ликвидности.

Этот откат ознаменовал резкий разворот для какао, которое стало дороже меди. Цены взлетели до небес, поскольку неурожай в Западной Африке привел к тому, что мир уже третий год сталкивается с дефицитом какао, что вызвало стресс у покупателей и привело к подорожанию шоколада. Но бешеный ажиотаж также привел к тому, что трейдерам стало дороже удерживать свои позиции, что заставило многих из них уйти с рынка.

Напомним

В прошлом году, ключевые производители какао-бобов в мире - Гана и Кот - д'Ивуар предупреждали европейских покупателей, что они должны быть готовы платить за какао и шоколад больше, поскольку теперь продукцию будут выращивать в соответствии с требованиями ЕС.