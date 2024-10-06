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“Цінуємо вашу вірність і ваш внесок у сильну та розвинену Україну”: Зеленський у День працівників освіти

Київ • УНН

 • 27485 перегляди

Президент України подякував працівникам освіти за їхній внесок у розвиток країни. Зеленський відзначив важливість їхньої роботи у вихованні нового покоління та побудові сильної України.

Президент України Володимир Зеленський привітав вчителів із Днем працівників освіти, зазначивши, що цінує вірність і внесок у сильну та розвинену Україну.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Україна відзначає День працівників освіти: вчителів, викладачів, педагогів. Сьогодні професійне свято людей, яким довіряють найдорожче, що є в будь-якій сімʼї, – майбутнє дітей, їхній розум, виховання, розвиток талантів, зростання яскравих, незалежних і самодостатніх особистостей. Я дякую всім освітянам, хто попри все навчає наших дітей найсвітлішого, що є в житті, вчить їх бути порядними, цінувати тих, хто поруч, ділитися досвідом і переймати досвід нових поколінь. Дякую за те, що навчаєте правильного погляду на світ і показуєте, як у цьому світі стати успішними. Цінуємо вашу вірність і ваш внесок у сильну та розвинену Україну

- написав Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні, у першу неділю жовтня, своє професійне свято відзначають українські вчителі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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