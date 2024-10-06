«Ценим вашу верность и ваш вклад в сильную и развитую Украину": Зеленский в День работников образования

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  133071 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  148548 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  149436 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  147612 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  117660 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  105306 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  122803 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123825 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124116 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124449 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Ценим вашу верность и ваш вклад в сильную и развитую Украину": Зеленский в День работников образования

«Ценим вашу верность и ваш вклад в сильную и развитую Украину": Зеленский в День работников образования

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 09:14  •  3614 просмотра

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Президент Украины поблагодарил работников образования за их вклад в развитие страны. Зеленский отметил важность их работы в воспитании нового поколения и построении сильной Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил учителей с Днем работников образования, отметив, что ценит верность и вклад в сильную и развитую Украину.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Украина отмечает День работников образования: учителей, преподавателей, педагогов. Сегодня профессиональный праздник людей, которым доверяют самое дорогое, что есть в любой семье, - будущее детей, их ум, воспитание, развитие талантов, рост ярких, независимых и самодостаточных личностей. Я благодарю всех педагогов, кто вопреки всему учит наших детей самому светлому, что есть в жизни, учит их быть порядочными, ценить тех, кто рядом, делиться опытом и перенимать опыт новых поколений. Спасибо за то, что учите правильному взгляду на мир и показываете, как в этом мире стать успешными. Ценим вашу верность и ваш вклад в сильную и развитую Украину

- написал Зеленский.

Напомним,

Сегодня, в первое воскресенье октября, свой профессиональный праздник отмечают украинские учителя.

Павел Башинский

Павел Башинский

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