«Ценим вашу верность и ваш вклад в сильную и развитую Украину": Зеленский в День работников образования

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил учителей с Днем работников образования, отметив, что ценит верность и вклад в сильную и развитую Украину.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Украина отмечает День работников образования: учителей, преподавателей, педагогов. Сегодня профессиональный праздник людей, которым доверяют самое дорогое, что есть в любой семье, - будущее детей, их ум, воспитание, развитие талантов, рост ярких, независимых и самодостаточных личностей. Я благодарю всех педагогов, кто вопреки всему учит наших детей самому светлому, что есть в жизни, учит их быть порядочными, ценить тех, кто рядом, делиться опытом и перенимать опыт новых поколений. Спасибо за то, что учите правильному взгляду на мир и показываете, как в этом мире стать успешными. Ценим вашу верность и ваш вклад в сильную и развитую Украину