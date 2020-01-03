Ціни на нафту зростають після новини про вбивство іранського генерала у Багдаді

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent виросла на 3% - до 69,16 долара за барель на тлі новин про вбивство командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Ціна марки WTI виросла на 2,9% - до 62,94 долара за барель.

Нагадаємо, командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

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