Ціни на нафту зростають після новини про вбивство іранського генерала у Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent виросла на 3% - до 69,16 долара за барель на тлі новин про вбивство командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Ціна марки WTI виросла на 2,9% - до 62,94 долара за барель.
Нагадаємо, командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.