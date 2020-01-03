Цены на нефть растут после новости об убийстве иранского генерала в Багдаде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3% - до 69,16 доллара за баррель на фоне новостей об убийстве командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Цена марки WTI выросла на 2,9% - до 62,94 доллара за баррель.
Напомним, командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.