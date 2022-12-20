Ціни на газ у Європі зросли після повідомлень про вибух трубопроводу в рф - Bloomberg

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20831 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 53545 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 92408 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 143143 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 167987 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 344646 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219344 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193347 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 328446 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459024 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 39814 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 38618 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 32686 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 30503 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 32737 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 344640 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 328440 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 545981 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 676731 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696697 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77165 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114261 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199298 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225324 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218335 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Ціни на газ у Європі зросли після повідомлень про вибух трубопроводу в рф - Bloomberg

Ціни на газ у Європі зросли після повідомлень про вибух трубопроводу в рф - Bloomberg

Київ • УНН

 • 481891 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Європі спостерігалося зростання цін на природний газ після повідомлень про вибух на магістральному газопроводі у росії, який проходить через Україну та Євросоюз, пише УНН з посиланням на Bloomberg

Деталі

Зазначається, що після того, як стало відомо про вибух трубопроводу, базові ф'ючерси спочатку зросли, перш ніж втратити більшу частину прибутку, оскільки ринок припустив, що транзитні потоки продовжаться. За словами керівника товарної стратегії Saxo Bank A/S Оле Хансена, інцидент у росії "привернув певну увагу".

У Нідерландах станом на 13:41 за місцевим часом газовий контракт, який є еталонним показником у Європі, був вищим на 1,3% і становив 109,99 євро за мегават-годину. Після повідомлення про вибух він зріс аж на 6,6%, пише видання.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну та у відповідь на західні санкції москва поступово скорочує потік газу до Європи.

Як зазначає Bloomberg, навіть маючи повні запаси енергоносіїв, які забезпечують певний буфер, Європа все ще вразлива до різких похолодань або тривалих перебоїв у постачанні. Однак, значні запаси скрапленого природного газу та тепла погода цього тижня допомагають утримувати ціни. Трейдери також зважують вплив запланованих обмежень цін у регіоні наступного року, причому багато спостерігачів галузі бачать як песимістичний, так і потенційно оптимістичний фактор.

Додамо

Сьогодні, 20 грудня, росЗМІ повідомили про вибух на магістральному газопроводі між селом Калініне та селом Ямбахтіне Вурнарського району Чувашії. По цьому трубопроводу росія постачає своє паливо до Західної Європи через Україну.

Нагадаємо

У понеділок, 19 грудня, міністри енергетики країн Європейського союзу погодили стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41