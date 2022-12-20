Ціни на газ у Європі зросли після повідомлень про вибух трубопроводу в рф - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Європі спостерігалося зростання цін на природний газ після повідомлень про вибух на магістральному газопроводі у росії, який проходить через Україну та Євросоюз, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Зазначається, що після того, як стало відомо про вибух трубопроводу, базові ф'ючерси спочатку зросли, перш ніж втратити більшу частину прибутку, оскільки ринок припустив, що транзитні потоки продовжаться. За словами керівника товарної стратегії Saxo Bank A/S Оле Хансена, інцидент у росії "привернув певну увагу".
У Нідерландах станом на 13:41 за місцевим часом газовий контракт, який є еталонним показником у Європі, був вищим на 1,3% і становив 109,99 євро за мегават-годину. Після повідомлення про вибух він зріс аж на 6,6%, пише видання.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну та у відповідь на західні санкції москва поступово скорочує потік газу до Європи.
Як зазначає Bloomberg, навіть маючи повні запаси енергоносіїв, які забезпечують певний буфер, Європа все ще вразлива до різких похолодань або тривалих перебоїв у постачанні. Однак, значні запаси скрапленого природного газу та тепла погода цього тижня допомагають утримувати ціни. Трейдери також зважують вплив запланованих обмежень цін у регіоні наступного року, причому багато спостерігачів галузі бачать як песимістичний, так і потенційно оптимістичний фактор.
Додамо
Сьогодні, 20 грудня, росЗМІ повідомили про вибух на магістральному газопроводі між селом Калініне та селом Ямбахтіне Вурнарського району Чувашії. По цьому трубопроводу росія постачає своє паливо до Західної Європи через Україну.
Нагадаємо
У понеділок, 19 грудня, міністри енергетики країн Європейського союзу погодили стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт.