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Цены на газ в Европе выросли после сообщений о взрыве трубопровода в рф - Bloomberg

Цены на газ в Европе выросли после сообщений о взрыве трубопровода в рф - Bloomberg

Киев • УНН

 • 481890 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Европе наблюдался рост цен на природный газ после сообщений о взрыве на магистральном газопроводе в россии, который проходит через Украину и Евросоюз, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg

Детали

Отмечается, что после того, как стало известно о взрыве трубопровода, базовые фьючерсы сначала выросли, прежде чем потерять большую часть прибыли, поскольку рынок предположил, что транзитные потоки продолжатся. По словам руководителя товарной стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена, инцидент в россии "привлек определенное внимание".

В Нидерландах по состоянию на 13:41 по местному времени газовый контракт, являющийся эталонным показателем в Европе, был выше на 1,3% и составил 109,99 евро за мегаватт-час. После сообщения о взрыве он вырос на 6,6%, пишет издание.

После полномасштабного вторжения россии в Украину и в ответ на западные санкции, москва постепенно сокращает поток газа в Европу.

Как отмечает Bloomberg, даже имея полные запасы энергоносителей, обеспечивающих определенный буфер, Европа все еще уязвима к резким похолоданиям или длительным перебоям в поставках. Однако значительные запасы сжиженного природного газа и теплая погода на этой неделе помогают удерживать цены. Трейдеры также взвешивают влияние планируемых ограничений цен в регионе в следующем году, причем многие наблюдатели отрасли видят как пессимистический, так и потенциально оптимистический фактор.

Добавим

Сегодня, 20 декабря, росСМИ сообщили о взрыве на магистральном газопроводе между селом Калинино и селом Ямбахтине Вурнарского района Чувашии. По этому трубопроводу россия поставляет свое топливо в Западную Европу через Украину.

Напомним

В понедельник, 19 декабря, министры энергетики стран Европейского союза согласовали потолок цен на газ на уровне 180 евро/МВт.

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