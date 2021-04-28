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Ціни на електроенергію обіцяють не змінювати до липня

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Ціна на електроенергію для населення залишається на рівні 1 грн 68 коп. за кВт/год - уряд продовжує дію ПСО на ринку електроенергії до 30 червня. Про це заявив під час засідання уряду у середу, 28 квітня, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата:

"Ціна на електроенергію для людей залишається 1 грн 68 коп. за кВт/год. Уряд продовжує механізм дії ПСО до 30 червня", - повідомив Шмигаль в Telegram-каналі.

Деталі

Зі слів очільника уряду, при цьому встановлюють нові правила, що державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго будуть здійснювати продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП "Гарантований покупець".

Думка експерта

Колишня виконувач обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець заявляла раніше, що ПСО на ринку електроенергії в поточному вигляді економічно не збалансоване і призводить до накопичення боргів і збільшення фінансового небалансу. На її думку, якщо в цей механізм залишати без змін, до кінця року борг "Гарантованого покупця" перед НАЕК "Енергоатом" становитиме понад 5 млрд грн.

Тарифна криза

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Наразі питання "вирішили" компенсаціями - українцям роздадуть 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким - читайте тут.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.

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