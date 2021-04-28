Цены на электроэнергию обещают не менять до июля
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Цена на электроэнергию для населения остается на уровне 1 грн 68 коп. за кВт/ч - правительство продлевает действие ПСО на рынке электроэнергии до 30 июня. Об этом заявил на заседании правительства в среду, 28 апреля, Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
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"Цена на электроэнергию для людей остается 1 грн 68 коп. за кВт/ч. Правительство продолжает механизм действия ПСО до 30 июня", - сообщил Шмыгаль в Telegram-канале.
Детали
По словам главы правительства, при этом устанавливают новые правила, государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель".
Мнение эксперта
Бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявляла ранее, что ПСО на рынке электроэнергии в текущем виде экономически не сбалансировано и приводит к накоплению долгов и увеличению финансового небаланса. По ее мнению, если в этот механизм оставлять без изменений, до конца года долг "Гарантированного покупателя" перед НАЭК "Энергоатом" составит более 5 млрд грн.
Тарифный кризис
С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.
Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлено единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятая якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.
Следует добавить, что до 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.