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Ціни на алкоголь і тютюнові вироби: Держстат оприлюднив динаміку

Київ • УНН

 • 12024 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. За місяць (червень до травня) в Україні ціни на алкогольні напої залишилися майже на тому ж рівні. Зафіксовано незначне зниження - всього на 0,1%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.

При цьому, вартість тютюнових виробів зросла - на 1,1%.

За даними Держстату, за рік ціни на алкогольні напої зросли на 1,8%, на тютюнові вироби - на 21,2%.

Крім того, як свідчать статистичні дані, споживчі ціни в Україні за місяць зросли на 0,2%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,4%, ціни на одяг і взуття - впали на 2,8%. Послуги охорони здоров'я зросли на 0,1%, ціни на транспорт - на 1,2%, на зв'язок - на 1%.

Зауважимо, що українці стали витрачати більше коштів на алкоголь, тютюн, транспорт і одяг.

Як писав УНН, у наших співвітчизників змінюються алкогольні вподобання. Слідуючи світовим трендам, все більш популярними, особливо серед молоді, стають легкі, слабоалкогольні напої, які приходять на зміну міцним.

Так, у моді також готові алкогольні коктейлі у пляшках, серед яких відомі Sangria, Fragolino, Mohito, Spritz тощо.

Українські Національні Новини

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