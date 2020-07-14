Цены на алкоголь и табачные изделия: Госстат обнародовал динамику
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. За месяц (июнь к маю) в Украине цены на алкогольные напитки остались почти на том же уровне. Зафиксировано незначительное снижение - всего на 0,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
При этом, стоимость табачных изделий выросла - на 1,1%.
По данным Госстата, за год цены на алкогольные напитки выросли на 1,8%, на табачные изделия - на 21,2%.
Кроме того, как свидетельствуют статистические данные, потребительские цены в Украине за месяц выросли на 0,2%.
Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,4%, цены на одежду и обувь - упали на 2,8%. Услуги здравоохранения выросли на 0,1%, цены на транспорт - на 1,2%, на связь - на 1%.
Заметим, что украинцы стали тратить больше на алкоголь, табак, транспорт и одежду.
Как писал УНН, у наших соотечественников меняются алкогольные предпочтения. Следуя мировым трендам, все более популярными, особенно среди молодежи, становятся легкие, слабоалкогольные напитки, которые приходят на смену крепким.
Так, в моде также готовые алкогольные коктейли в бутылках, среди которых известные Sangria, Fragolino, Mohito, Spritz тому подобное.