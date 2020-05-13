Ціна на електрику для населення не зміниться, а для промисловості зменшиться - прем'єр

"У цьому році ціна на електроенергію для населення буде залишатися незмінною - 1 грн 68 коп. за кВт. Запропоновані нами заходи дозволять стабілізувати енергетику і не допустити віялових відключень. Ми зберігаємо безпеку атомної генерації, атомної промисловості", - додав Шмигаль.

За словами прем'єра, сьогодні ситуація в енергетиці дійсно складна.

"Споживання спало на 9% загалом і ми були вимушені переглядати баланс. Тому сьогодні критичним лишається питання стабілізації та фіксації цін для населення у цьому році, а також зниження цін для наших промислових виробників", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що у цьому році вартість електроенергії для населення не змінюватимуть.