Ціна на електрику для населення не зміниться, а для промисловості зменшиться - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною - на рівні 1 грн 68 копійок за КВт, а для промислових виробників ціну будуть знижувати. Про це заявив на позачерговому засіданні ВР під час години запитань до уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"У цьому році ціна на електроенергію для населення буде залишатися незмінною - 1 грн 68 коп. за кВт. Запропоновані нами заходи дозволять стабілізувати енергетику і не допустити віялових відключень. Ми зберігаємо безпеку атомної генерації, атомної промисловості", - додав Шмигаль.
За словами прем'єра, сьогодні ситуація в енергетиці дійсно складна.
"Споживання спало на 9% загалом і ми були вимушені переглядати баланс. Тому сьогодні критичним лишається питання стабілізації та фіксації цін для населення у цьому році, а також зниження цін для наших промислових виробників", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що у цьому році вартість електроенергії для населення не змінюватимуть.