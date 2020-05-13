Цена на электричество для населения не изменится, а для промышленности уменьшится - премьер

"В этом году цена на электроэнергию для населения будет оставаться неизменной - 1 грн 68 коп. за кВт. Предложенные нами меры позволят стабилизировать энергетику и не допустить веерных отключений. Мы сохраняем безопасность атомной генерации, атомной промышленности", - добавил Шмыгаль.

По словам премьера, сегодня ситуация в энергетике действительно сложная.

"Потребление пришло на 9% в целом и мы были вынуждены просматривать баланс. Поэтому сегодня критическим остается вопрос стабилизации и фиксации цен для населения в этом году, а также снижение цен для наших промышленных производителей", - добавил Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в этом году стоимость электроэнергии для населения не будут менять.