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Ціна біткоїна злетіла до $104 тисяч та ліквідувала $400 млн коротких позицій

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

Зростання біткоїна відбулося після заяви Трампа про угоду з Британією та рекордних надходжень у ETF. Ліквідація коротких позицій досягла $400 млн за добу.

Ціна біткоїна злетіла до $104 тисяч та ліквідувала $400 млн коротких позицій

Зростання ціни біткоїна до 104 тисяч доларів ліквідувало майже 400 мільйонів доларів ведмежих ставок на BTC, відкриваючи двері для подальших прибутків, повідомляє CoinDesk, пише УНН.

Деталі

Швидке зростання цін на біткоїн застало трейдерів зненацька, викликавши масштабну ліквідацію ведмежих коротких позицій.

Провідна криптовалюта за ринковою вартістю зросла більш ніж на 3% до 102 500 доларів США за 24 години, причому у якийсь момент ціни перевищили 104 000 доларів США, що є найвищим показником з 31 січня. Зростання відбулося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про всеохоплюючу торговельну угоду зі Сполученим Королівством, а кумулятивні надходження в спотові біржові фонди (ETF) досягли рекордного рівня у понад 40 мільярдів доларів.

Ринок в цілому також зріс: загальна ринкова капіталізація всіх монет, за винятком BTC, підвищилася на 10% до 1,14 трильйона доларів, що є найвищим показником з 6 березня, згідно з джерелом даних TradingView.

Це призвело до суттєвих ліквідацій ведмежих коротких позицій або до ігор за допомогою кредитних коштів, спрямованих на отримання прибутку від цінових втрат. Позиція ліквідується або примусово закривається, коли баланс рахунку трейдера падає нижче необхідного рівня маржі, часто через несприятливі зміни ціни. Це призводить до того, що біржа автоматично закриває позицію, щоб запобігти подальшим втратам.

Майже 400 мільйонів доларів у коротких позиціях BTC було ліквідовано за останні 24 години, що є найвищим показником за один день принаймні з листопада, за даними Coinglass. Тим часом, 22 мільйони доларів у довгих позиціях також були знищені.

Цей значний дисбаланс вказує на те, що кредитне плече було сильно схилене до ведмежої сторони, а швидка ліквідація коротких позицій свідчить про те, що майбутній ринок може мати більший потенціал зростання, зазначає видання.

Як пише Investing.com, найбільша у світі криптовалюта прямувала до сильного тижневого результату, адже в четвер вона подолала заповітний рівень у $100 тис. Криптовалюта також прямувала до третього тижневого зростання поспіль, продовжуючи ралі з кінця квітня.

Біткоїн зростає: ціна наблизилась до 100 000 доларів на тлі торгового оптимізму08.05.25, 10:37 • 3706 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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