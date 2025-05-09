Цена биткоина взлетела до $104 тысяч и ликвидировала $400 млн коротких позиций

Рост цены биткоина до 104 тысяч долларов ликвидировал почти 400 миллионов долларов медвежьих ставок на BTC, открывая двери для дальнейшей прибыли, сообщает CoinDesk, пишет УНН.

Детали

Быстрый рост цен на биткоин застал трейдеров врасплох, вызвав масштабную ликвидацию медвежьих коротких позиций.

Ведущая криптовалюта по рыночной стоимости выросла более чем на 3% до 102 500 долларов США за 24 часа, причем в какой-то момент цены превысили 104 000 долларов США, что является самым высоким показателем с 31 января. Рост произошел после того, как президент США Дональд Трамп объявил о всеобъемлющей торговой сделке с Соединенным Королевством, а кумулятивные поступления в спотовые биржевые фонды (ETF) достигли рекордного уровня в более 40 миллиардов долларов.

Рынок в целом также вырос: общая рыночная капитализация всех монет, за исключением BTC, повысилась на 10% до 1,14 триллиона долларов, что является самым высоким показателем с 6 марта, согласно источнику данных TradingView.

Это привело к существенным ликвидациям медвежьих коротких позиций или к играм с помощью кредитных средств, направленных на получение прибыли от ценовых потерь. Позиция ликвидируется или принудительно закрывается, когда баланс счета трейдера падает ниже необходимого уровня маржи, часто из-за неблагоприятных изменений цены. Это приводит к тому, что биржа автоматически закрывает позицию, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

Почти 400 миллионов долларов в коротких позициях BTC было ликвидировано за последние 24 часа, что является самым высоким показателем за один день по крайней мере с ноября, по данным Coinglass. Тем временем, 22 миллиона долларов в длинных позициях также были уничтожены.

Этот значительный дисбаланс указывает на то, что кредитное плечо было сильно склонено к медвежьей стороне, а быстрая ликвидация коротких позиций свидетельствует о том, что будущий рынок может иметь больший потенциал роста, отмечает издание.

Как пишет Investing.com, крупнейшая в мире криптовалюта направлялась к сильному недельному результату, ведь в четверг она преодолела заветный уровень в $100 тыс. Криптовалюта также направлялась к третьему недельному росту подряд, продолжая ралли с конца апреля.

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