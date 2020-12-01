Ціна Bitcoin оновила історичний максимум

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Вартість Bitcoin побила абсолютний рекорд і наближається до позначки у 20 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

"Вартість Bitcoin перевищила попередній максимум і впритул наблизилася до позначки у 20 тисяч доларів. Деякі аналітики прогнозують, що криптовалюта буде дорожчати і надалі - аж до 22 тисяч доларів", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що до 2020 року Bitcoin протягом декількох років дешевшав.

"Котирування Bitcoin на торгах 1 грудня досягали 19,9 тис. доларів, вартість криптовалюти різко зросла в останні тижні. Ще на початку жовтня Bitcoin коштував близько 11 тисяч доларів. З початку року криптовалюта подорожчала у 2,7 рази", - додається У повідомленні.

Так, попередній максимум був зафіксований У грудні 2017 року, коли вартість криптовалютИ також наближалася до позначки У 20 тисяч доларів. Тоді котирування також різко зросли за кілька тижнів, а потім стався обвал. До грудня 2018 року криптовалюта подешевшала у шість разів до 3,2 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше 500 тисяч доларів у Bitcoin вимагали терористи за те, щоб припинити підривати бомби у Києві.

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