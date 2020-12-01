Цена Bitcoin обновила исторический максимум
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Стоимость Bitcoin побила абсолютный рекорд и приближается к отметке в 20 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Стоимость Bitcoin превысила предыдущий максимум и вплотную приблизилась к отметке в 20 тысяч долларов. Некоторые аналитики прогнозируют, что криптовалюта будет дорожать и в дальнейшем - до 22 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 2020 году Bitcoin в течение нескольких лет дешевел.
"Котировки Bitcoin на торгах 1 декабря достигали 19,9 тыс. долларов, стоимость криптовалюты резко возросла в последние недели. Еще в начале октября Bitcoin стоил около 11 тысяч долларов. С начала года криптовалюта подорожала в 2,7 раза", - добавляется в сообщении.
Так, предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2017 года, когда стоимость криптовалюты также приближалась к отметке в 20 тысяч долларов. Тогда котировки также резко выросли за несколько недель, а потом случился обвал. К декабрю 2018 года криптовалюта подешевела в шесть раз до 3,2 тыс. долларов.
Напомним, ранее 500 тысяч долларов в Bitcoin требовали террористы за то, чтобы прекратить подрывать бомбы в Киеве.