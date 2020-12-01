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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 16125 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 30617 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 50521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 74647 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105807 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110458 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123467 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Цена Bitcoin обновила исторический максимум

Цена Bitcoin обновила исторический максимум

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Стоимость Bitcoin побила абсолютный рекорд и приближается к отметке в 20 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Стоимость Bitcoin превысила предыдущий максимум и вплотную приблизилась к отметке в 20 тысяч долларов. Некоторые аналитики прогнозируют, что криптовалюта будет дорожать и в дальнейшем - до 22 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 2020 году Bitcoin в течение нескольких лет дешевел.

"Котировки Bitcoin на торгах 1 декабря достигали 19,9 тыс. долларов, стоимость криптовалюты резко возросла в последние недели. Еще в начале октября Bitcoin стоил около 11 тысяч долларов. С начала года криптовалюта подорожала в 2,7 раза", - добавляется в сообщении.

Так, предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2017 года, когда стоимость криптовалюты также приближалась к отметке в 20 тысяч долларов. Тогда котировки также резко выросли за несколько недель, а потом случился обвал. К декабрю 2018 года криптовалюта подешевела в шесть раз до 3,2 тыс. долларов.

Напомним, ранее 500 тысяч долларов в Bitcoin требовали террористы за то, чтобы прекратить подрывать бомбы в Киеве.

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