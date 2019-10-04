Цими вихідними у Києві не буде курсувати один із трамвайних маршрутів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Рух трамваїв № 1 у Києві цими вихідними, 5 та 6 жовтня, буде призупинений через капітальний ремонт на бульварі Кольцова, передає УНН із посиланням на пресслужбу КП "Київпастранс".
"5 та 6 жовтня рух трамваїв №1 буде призупинено. Продовжуємо капремонт колій на бульварі Кольцова", - йдеться в повідомленні.
Водночас, буде збільшена кількість автобусів № 2Т і трамваїв № 3.
У "Київпастрансі" також додали, що пасажири автобусів № 2Т мають право безоплатного проїзду за місячними квитками, які були придбані для проїзду у трамваї.
Нагадаємо, 30 вересня Борщагівська гілка швидкісного трамваю у столиці відновила свою роботу.