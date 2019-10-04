На этих выходных в Киеве не будет курсировать один из трамвайных маршрутов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Движение трамваев № 1 в Киеве на этих выходных, 5 и 6 октября, будет приостановлен из-за капитального ремонта на бульваре Кольцова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".
"5 и 6 октября движение трамваев №1 будет приостановлено. Продолжаем капремонт путей на бульваре Кольцова", - говорится в сообщении.
В то же время, будет увеличено количество автобусов № 2Т и трамваев № 3.
В "Киевпастрансе" также добавили, что пассажиры автобусов № 2Т имеют право бесплатного проезда по месячным билетам, которые были приобретены для проезда в трамвае.
Напомним, 30 сентября Борщаговская ветка скоростного трамвая в столице возобновила свою работу.