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На этих выходных в Киеве не будет курсировать один из трамвайных маршрутов

Киев • УНН

 • 15584 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Движение трамваев № 1 в Киеве на этих выходных, 5 и 6 октября, будет приостановлен из-за капитального ремонта на бульваре Кольцова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".

На этих выходных в Киеве не будет курсировать один из трамвайных маршрутов

"5 и 6 октября движение трамваев №1 будет приостановлено. Продолжаем капремонт путей на бульваре Кольцова", - говорится в сообщении.

В то же время, будет увеличено количество автобусов № 2Т и трамваев № 3.

В "Киевпастрансе" также добавили, что пассажиры автобусов № 2Т имеют право бесплатного проезда по месячным билетам, которые были приобретены для проезда в трамвае.

Напомним, 30 сентября Борщаговская ветка скоростного трамвая в столице возобновила свою работу.

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