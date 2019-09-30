На столичну Борщагівку відновлюють рух швидкісного трамваю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Борщагівська гілка швидкісного трамваю у столиці відсьогодні відновлює свою роботу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"У понеділок ми відновлюємо роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамваю для пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Також найближчим часом, як очікується, буде завершено капітальний ремонт 5-и станцій Борщагівської гілки: "Гната Юри", "Гарматна", "Проспект Перемоги", "Польова" та "Політехнічна".
При цьому вказано, що уже з 30 вересня ними безперешкодно можуть користуватися пасажири. Окрім того, для зручності пасажирів встановили термінали готівкового та безготівкового розрахунку.
Раніше УНН повідомляв, що у Києві пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса закрили на ремонт до кінця року.