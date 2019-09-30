На столичную Борщаговку возобновляют движение скоростного трамвая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Борщаговская ветка скоростного трамвая в столице с сегодняшнего дня возобновляет свою работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"В понедельник мы возобновляем работу обновленной Борщаговской ветки скоростного трамвая для пассажиров", - говорится в сообщении.
Также в ближайшее время, как ожидается, будет завершен капитальный ремонт 5-и станций Борщаговской ветки: "Гната Юры", "Гарматная", "Проспект Победы", "Полевая" и "Политехническая".
При этом указано, что уже с 30 сентября ними беспрепятственно могут пользоваться пассажиры. Кроме того, для удобства пассажиров установили терминалы наличного и безналичного расчета.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса закрыли на ремонт до конца года.