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У Києві пішохідний міст на Курбаса закрили на ремонт

У Києві пішохідний міст на Курбаса закрили на ремонт

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Києві пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса закрили на ремонт до кінця року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Розпочато ремонт пішохідного мосту на просп. Леся Курбаса (від вул. Тулузи до вул. Сєркова)", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації зазначають, що перший етап робіт планують закінчити до кінця року, тож у цей час міст буде закрито для пішоходів.

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Зокрема, на споруді замінять прогони, збудують нові опори, східці, а для зручності користування – ліфти. Весь комплекс робіт мають завершити до кінця травня 2020 року.

Нагадаємо, на "скляний" міст у Києві заїхали на мопеді.

Українські Національні Новини

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Київ

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