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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 65740 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112308 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104128 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111033 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120001 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148451 просмотра

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В Киеве пешеходный мост на Курбаса закрыли на ремонт

В Киеве пешеходный мост на Курбаса закрыли на ремонт

Киев  •  УНН

 • 21137 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киеве пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса закрыли на ремонт до конца года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Начат ремонт пешеходного моста на просп. Леся Курбаса (от ул. Тулузы до ул. Серкова)", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что первый этап работ планируется завершить до конца года, поэтому в это время мост будет закрыт для пешеходов.

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В частности, на сооружении заменят прогоны, построят новые опоры, ступени, а для удобства пользования - лифты. Весь комплекс работ должны завершить до конца мая 2020 года.

Напомним, на "стеклянный" мост в Киеве заехали на мопеде.

Украинские Национальные Новости

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