Циганков перейшов до іспанської "Жирони", а "Динамо" отримає 5 млн євро компенсації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Півзахисник "Динамо" та збірної України Віктор Циганков офіційно залишить команду та перейде до іспанського клубу "Жирона", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Динамо".
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"Чинний контракт Віктора Циганкова з «Динамо» завершувався вже влітку цього року і хоча клуб пропонував його продовжити на взаємовигідних умовах, штаб консультантів гравця попросив клуб здійснити перехід в це трансферне вікно", - йдеть в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що "Динамо" отримає узгоджену компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро та 50% від можливого подальшого трансферу гравця.
За "Динамо" Циганков провів 236 матчів у всіх турнірах, зокрема 64 – в єврокубках. На рахунку Віктора - 94 голи, з яких 77 - у чемпіонатах України, 4 - в національному Кубку та 13 - на міжнародній арені.
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