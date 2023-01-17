Циганков перейшов до іспанської "Жирони", а "Динамо" отримає 5 млн євро компенсації

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"Чинний контракт Віктора Циганкова з «Динамо» завершувався вже влітку цього року і хоча клуб пропонував його продовжити на взаємовигідних умовах, штаб консультантів гравця попросив клуб здійснити перехід в це трансферне вікно", - йдеть в повідомленні.

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Зазначається, що "Динамо" отримає узгоджену компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро та 50% від можливого подальшого трансферу гравця.

За "Динамо" Циганков провів 236 матчів у всіх турнірах, зокрема 64 – в єврокубках. На рахунку Віктора - 94 голи, з яких 77 - у чемпіонатах України, 4 - в національному Кубку та 13 - на міжнародній арені.

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