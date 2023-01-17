Цыганков перешел в испанскую "Жирону", а "Динамо" получит 5 млн евро компенсации
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков официально покинет команду и перейдет в испанский клуб "Жирона", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Динамо".
Цитата
"Действующий контракт Виктора Цыганкова с «Динамо» завершался уже летом этого года и хотя клуб предлагал его продлить на взаимовыгодных условиях, штаб консультантов игрока попросил клуб осуществить переход в это трансферное окно", - идет в сообщении.
Детали
Отмечается, что "Динамо" получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможного дальнейшего трансфера игрока.
За "Динамо" Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора - 94 гола, из которых 77 - в чемпионатах Украины, 4 - в национальном Кубке и 13 - на международной арене.
Напомним
В "Челси" официально заявили о переходе украинского футболиста Михаила Мудрика.