Цыганков перешел в испанскую "Жирону", а "Динамо" получит 5 млн евро компенсации

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"Действующий контракт Виктора Цыганкова с «Динамо» завершался уже летом этого года и хотя клуб предлагал его продлить на взаимовыгодных условиях, штаб консультантов игрока попросил клуб осуществить переход в это трансферное окно", - идет в сообщении.

Детали

Отмечается, что "Динамо" получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможного дальнейшего трансфера игрока.

За "Динамо" Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора - 94 гола, из которых 77 - в чемпионатах Украины, 4 - в национальном Кубке и 13 - на международной арене.

Напомним

В "Челси" официально заявили о переходе украинского футболиста Михаила Мудрика.