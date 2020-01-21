Цифровий ринок з ЄС: в Україні запустили веб-платформу EU4Digital
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні запрацювала платформа EU4Digital, що сприяє державам "Східного партнерства" інтегруватися у Єдиний цифровий ринок. Про це повідомляє Євроінтеграційний портал, інформує УНН.
"Запрацював сайт ініціативи Євросоюзу EU4Digital, яка допомагає країнам Східного партнерства, серед яких Україна, долучитися до Єдиного цифрового ринку (DSM)", - йдеться у повідомленні.
На сайті можна ознайомитися з такими проектами та можливостями ініціативи, як:
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- мережа EU4Digital для роботи в ключових тематичних областях ЄС та східних партнерів;
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- підтримка цифрової економіки і суспільства в рамках Східного партнерства – програма до 2022 року, яка сприятиме розвитку суспільства та цифрової економіки, відповідно до норм ЄС;
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- широкосмугові стратегії в регіоні Східного партнерства – проект для підтримки та реалізації національних стратегій в області широкосмугового зв’язку;
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- програма ЄС Cyber для зміцнення кібербезпеки у країнах-партнерах.
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"Україна зможе долучитися до європейського цифрового ринку, коли електронні державні послуги і послуги електронного бізнесу запрацюють за єдиними європейськими стандартами. Єдиний інформаційний ринок для українських компаній – це можливість швидшого запуску і активнішого зростання", - написали на порталі.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні запустили портал з електронних послуг "е-транспорт".