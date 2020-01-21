Цифровой рынок с ЕС: в Украине запустили веб-платформу EU4Digital
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Украине заработала платформа EU4Digital, что способствует государствам "Восточного партнерства" интегрироваться в Единый цифровой рынок. Об этом сообщает Евроинтеграционный портал, информирует УНН.
"Заработал сайт инициативы Евросоюза EU4Digital, которая помогает странам Восточного партнерства, среди которых Украина, приобщиться к Единому цифровому рынку (DSM)", - говорится в сообщении.
На сайте можно ознакомиться с такими проектами и возможностями инициативы, как:
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- сеть EU4Digital для работы в ключевых тематических областях ЕС и восточных партнеров;
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- поддержка цифровой экономики и общества в рамках Восточного партнерства - программа до 2022 года, которая будет способствовать развитию общества и цифровой экономики в соответствии с нормами ЕС;
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- широкополосные стратегии в регионе Восточного партнерства - проект для поддержки и реализации национальных стратегий в области широкополосной связи;
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- программа ЕС Cyber для укрепления кибербезопасности в странах-партнерах.
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"Украина сможет стать членом европейского цифрового рынка, когда электронные государственные услуги и услуги электронного бизнеса заработают по единым европейским стандартам. Единственный информационный рынок для украинских компаний - это возможность быстрого запуска и активного роста", - написали на портале.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине запустили портал с электронных услуг "е-транспорт".