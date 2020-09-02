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Цибулько: на столичних виборах вже спостерігаємо нашестя "шоуменів", але вони — малоперспективні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Напередодні старту мерських перегонів у столиці вже маємо одразу декілька кандидатів, які так чи інакше "є більше шоуменами, аніж реальними політиками чи управлінцями". Про їх шанси та вірогідність претендувати на симпатію киян у коментарі УНН розповів політолог Володимир Цибулько.

Цибулько: на столичних виборах вже спостерігаємо нашестя "шоуменів", але вони — малоперспективні

За його словами, серед тих, хто вже претендує на посаду мера Києва - шоумен не лише Сергій Притула.

"У нас же і Віталій Кличко теж зірка шоу-бізнесу. І депутат Гончаренко у нас більше зірка шоу-бізнесу", - каже Цибулько і додає, що кияни не схильні більше довіряти шоуменам, бо вже навчені "гірким досвідом".

До цього всього, у контексті кандидата Притули, наприклад, у нього ще й партія, яка не користується підтримкою містян.

"Що працює проти Притули? Це перше - асоціація з партією "Голос". Мережі партійної у Притули немає, йому немає на що спертися на виборах. І оце може зіграти вирішальну роль проти нього у турі. Ну і об'єктивно: у другому турі не може бути двох представників шоу-бізнесу", - сказав Цибулько.

Зауважимо, що позицію політолога вже підтверджують і перші соцопитування, проведені у Києві.

Так, за даними дослідження ВГО "Передові правові ініціативи", шоумени Андрій Пальчевський та Сергій Притула можуть розраховувати тільки на 5% голосів виборців.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що вибори у столиці будуть проходити у два тури. Також фахівці прогнозують падіння рейтингів Кличка і пасивність його "виборця".

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