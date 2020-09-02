Цыбулько: на столичных выборах уже наблюдаем нашествие "шоуменов", но они - малоперспективные

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Накануне старта мэрской гонки в столице уже есть сразу несколько кандидатов, которые так или иначе "является более шоуменами, чем реальными политиками или управленцами". Об их шансах и вероятности претендовать на симпатию киевлян в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Цыбулько.