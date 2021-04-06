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Цей уряд не допрацює до кінця року – політолог

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Політолог Руслан Бортник у коментарі УНН розповів, чи є за що критикувати уряд, чи варто очікувати його розпуску та які міністри виявились найпасивнішими.

Цитата:

"Думаю, навряд чи цей уряд допрацює до кінця цього року. Найімовірніше – восени, а можливо і раніше уряд буде відправлений у відставку і замінений командою, яка стане компромісом між Офісом Президента і західними, передусім – американськими партнерами", - вважає Бортник.

Деталі

Серед міністрів, які себе жодним чином поки що не проявили, тож їх складно оцінювати, політолог називає очільника Мінагрополітики – Романа Лещенка.

"Він нещодавно назначена фігура, яка продовжує воювати за Держпродспоживслужбу з Мінекономіки. Тож йому складно давати точні характеристики. Хоча можемо вже сьогодні говорити, що країна не готова до запуску земельного ринку, запланованого з 1 липня. Весь пакет необхідних законів, підзаконних нормативно-правових актів не розроблено. Це ключове завдання, яке сьогодні стоїть перед міністром аграрної політики", - зауважує він.

Окрім цього, на аграрне міністерство покладені питання, які стосуються продовольчої безпеки. А, за словами Бортника, різке підвищення ціни на продукти означає, що Мінагрополітики не справляється.

"Враховуючи, що на Мінагро покладені завдання з продовольчої безпеки, то нинішнє стрімке зростання вартості соняшникової олії та багатьох інших продуктів – це також проблема міністерства значною мірою. Відсутність ефективного контролю експорту призводить до того, що товари й продукція, яку ми виробляємо, коштує в Україні дорожче, ніж там, куди ми її поставляємо. Наприклад, соняшникова олія, яйця, інші продукти. Тому хоч рано й складно Лещенка оцінювати, але проблеми є, і вони очевидні", - зазначив політолог.

Бортник зауважує, що в багатьох сферах держави на посадах міністрів в умовах коронакризи потрібні антикризові менеджери, але цього не відбулось як, наприклад, у ситуації з Мінекономіки.

"Якщо казати про Петрашко, то цей міністр, наприклад, нічим особливо не запам'ятався. Він не виглядає антикризовим управлінцем, який потрібен національній економіці в час пандемії та коронакризи. Просто він не кризовий менеджер, займався якимись своїми завданнями. Ті питання, які стояли перед ним стосовно локалізації законодавства, підтримки національної промисловості – ці завдання не вирішені, тому оцінка негативна його діяльності", - вважає політолог.

Доповнення

Раніше нардеп від партії “Слуга народу” Людмила Буймістер розповіла, що парламентарі незадоволені роботою Мінекономіки та Ігоря Петрашка. 

Експерти та політологи неодноразово називали його кандидатуру серед міністрів, яких планують звільнити найближчим часом. 

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