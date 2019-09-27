Церемонія прощання з Жаком Шираком відбудеться 29 вересня в Парижі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Влада Франції готується провести церемонію прощання з президентом Франції Жаком Шираком перед Будинком Інвалідів в 7-му окрузі французької столиці в полудень неділі, 29 вересня. Про це повідомляє в п’ятницю радіо Europe1, передає УНН.
За його даними, місце і час вибрали родичі померлого в четвер 86-річного політика. Поки залишається відкритим питання про те, чи буде труна з тілом покійного екс-президента виставлена на загальний огляд. Зараз влада опрацьовує деталі заходу, більш точна інформація очікується протягом дня.
Як повідомив у четвер президент Франції Емманюель Макрон, понеділок по всій країні буде оголошено днем скорботи, а в церкві Сен-Сюльпіс в 6-му окрузі Парижа пройде прощальна служба. На ній буде присутній нинішній президент, а також глави інших держав. Радіостанція нагадує, що Жак Ширак був особисто знайомий з багатьма лідерами африканських держав, а також з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадуємо, зять Ширака Фредерік Сала-Бару повідомив в четвер, що екс-президент помер вранці в оточенні своїх близьких. Жак Ширак покинув політику після двох термінів перебування на посаді президента країни — з 1995 по 2007 рік.